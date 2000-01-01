Израиль отмечает 70-летие парадами и массовыми гуляниями
Сегодня, в День независимости Израиля, на территории страны ожидаются самые разные массовые празднования: на пляжах и в парках соберутся огромные компании – кто с флагами, кто с провизией для праздничного застолья на свежем воздухе.
Уточняется, что в связи с торжествами усилены меры безопасности. Блокированы границы с территориями Палестинской автономии.
Отметим, что после насыщенного вечера среды, полного фейерверков, концертов и торжественных гуляний, второй день праздника будет похож на большой семейный праздник – национальный день рождения государства.
По данным издания, утро праздничного дня началось со встречи главных политических деятелей в президентской резиденции в Иерусалиме.
В ней приняли участие президент Реувен Ривлин, министр обороны Авигдор Либерман, начальник Генштаба ЦАХАЛа Гади Айзенкот и другие вышестоящие чиновники.
Все они поприветствовали военных, заслуживших особую благодарность за свои заслуги перед Израилем.
Обращаясь к противникам еврейского государства, премьер-министр Биньямин Нетаниягу с гордостью заявил, что "свет народа Израиля сияет сегодня больше, чем когда-либо в еврейской истории".
"И сегодня есть те, кто надеются потушить наш светильник, но этого не произойдет. Наш свет возобладает над их тьмой, - пообещал глава правительства.
Премьер отметил, что Израиль превратился в державу мирового масштаба и вызывает уважение и даже восхищение во всем мире, включая арабские страны.
Он поблагодарил президента США Дональда Трампа за его решение признать Иерусалим столицей Израиля и передать свое посольство в священный город.
Ожидается, что главным событием дня станет военный парад: через всю страну пролетят строем военные истребители и вертолеты. Второй год подряд в воздушном марше будут участвовать истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35, одни из лучших боевых машин на этот момент.
В этот же день состоится финал Международного конкурса на лучшее знание Библии.