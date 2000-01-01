Итальянец получил наследство ₤3 млрд и расстроился
Житель Италии по имени Луиджи стал наследником парочки квартир, портфеля акций, счетов с крупными суммами денег, а еще сейфа с 3 млрд итальянских лир.
Вся проблема в том, что банк отказался обменивать лиры на евро. Как известно, С 2012 года итальянские лиры вышли из оборота страны, и потому ими нельзя расплатиться или же обменять их на другую валюту.
После полученного отказа в обменниках и банках, Луиджи обратился в Центральный банк Италии, но и там ему отказали, пишет Infoglitz.
Теперь он нанял адвокатов, чтобы найти лазейку в законодательстве и обменять итальянские лиры на евро.
Стоит отметить, что в 2012 году Луиджи мог бы обменять найденные деньги на €1,5 млн.