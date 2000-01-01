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flickr 20.04 04:38   MIGnews.com

Журнал People признал Джулию Робертс самой красивой

Американская актриса Джулия Робертс стала самой красивой женщиной планеты в 2017 году по версии журнала People.

Впервые Джулия Роберст появилась на обложке журнала как самая красивая женщина 26 лет назад. С тех пор актриса возглавляла рейтинг People еще четыре раза.

"В пятый раз? Это лестно. Сейчас я начну смущаться. Так что остановимся на том, что это просто лестно",– отметила сама актриса в интервью изданию.

Джулия Робертс стала популярна после роли в фильме "Красотка" 1990 года.
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