20.04 04:38 MIGnews.com

Журнал People признал Джулию Робертс самой красивой

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Американская актриса Джулия Робертс стала самой красивой женщиной планеты в 2017 году по версии журнала People.Впервые Джулия Роберст появилась на обложке журнала как самая красивая женщина 26 лет назад. С тех пор актриса возглавляла рейтинг People еще четыре раза."В пятый раз? Это лестно. Сейчас я начну смущаться. Так что остановимся на том, что это просто лестно",– отметила сама актриса в интервью изданию.Джулия Робертс стала популярна после роли в фильме "Красотка" 1990 года.