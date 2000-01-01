20.04 03:32 MIGnews.com
Серена Уильямс беременна
Рекордсменка Открытой эры по числу титулов на турнирах Большого шлема американская теннисистка Серена Уильямс объявила, что ждет ребенка.
Она выложила в онлайн-сервисе Snapchat фото с округлившимся животом и подписью "20 недель".
В конце прошлого года Уильямс обручилась с американским интернет-предпринимателем, основателем сайта Reddit Алексисом Оганяном.
Уильямс не появлялась на корте в официальных турнирах после победы на Открытом чемпионате Австралии, где в финале она обыграла старшую сестру Винус.
Несмотря на столь продолжительное отсутствие на корте, со следующей недели Серена вновь возглавит рейтинг Женской теннисной ассоциации, потеснив немку Ангелику Кербер.
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