Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Королева Великобритании ищет дворецкого | Фото: Thinkstock19.04 19:27   MIGnews.com

Королева Великобритании ищет на работу дворецкого

Королева Великобритании объявила о поиске стажера на должность дворецкого, от которого за довольно скромную зарплату 18 850 фунтов в год (при средней 947 фунтов в месяц) требует "обслуживание мирового уровня" и умение "общаться со всеми людьми".

Так, на сайте Букингемского дворца разместили объявление со всеми требованиями к соискателю. Он должен хорошо владеть английским языком, но при этом не обязательно иметь опыт работы на аналогичной должности и подданство Великобритании – устроиться на службу к королеве Елизавете II может любой гражданин Евросоюза.

Тому, кто сможет пройти конкурс, предложат курс обучения профессии дворецкого, а также 33 дня отпуска в год, а также отчисления в пенсионный фонд.

"От вас потребуется оказывать гостеприимство экстраординарного уровня как в присутствии гостей, так и когда их не будет. Вам придется заботиться о гостях с момента приветствия и до самого прощания. Вы узнаете, как организовывать мероприятия всех уровней – от официальных обедов до государственных банкетов. Кривая обучения будет крутой, но мы будем сопровождать вас на каждом шагу", - говорится в описании вакансии.

В то же время, зарплата дворецкого-стажера будет скорректирована, если он возжелает жить в Букингемском дворце.

Вакансия открыта до конца апреля.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
20:43
Предсказатель победы Трампа назвал даты Третьей мировой
20:15
Новый дрон ЦАХАЛа построят по модели мухи-вредителя
20:10
На юге Таиланда прогремела серия из 13 взрывов
19:49
Террориста-психа признали вменяемым для суда
19:17
ОЗХО подтвердила применение в Идлибе зарина
18:20
БАГАЦ разрешил супермаркетам Тель-Авива работать в шаббат
17:56
Разгромлена крупнейшая сеть педофилов в Европе
17:29
После смерти голодающих террористов начнется новая интифада
16:15
Борис Джонсон: Асад – монстр, которого надо обезглавить
15:54
В космос запущен наноспутник, созданный школьниками Израиля
15:26
Массовые аресты наркоторговцев в Восточном Иерусалиме
14:15
Организатора теракта в метро могут лишить гражданства РФ
14:08
СМИ: жертвами взрыва в Алеппо стали 6 человек
13:49
Мужчина отбился от вооруженного бандита с помощью помидоров  
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus