19.04 19:27 MIGnews.com

Королева Великобритании ищет на работу дворецкого

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Королева Великобритании объявила о поиске стажера на должность дворецкого, от которого за довольно скромную зарплату 18 850 фунтов в год (при средней 947 фунтов в месяц) требует "обслуживание мирового уровня" и умение "общаться со всеми людьми".Так, на сайте Букингемского дворца разместили объявление со всеми требованиями к соискателю. Он должен хорошо владеть английским языком, но при этом не обязательно иметь опыт работы на аналогичной должности и подданство Великобритании – устроиться на службу к королеве Елизавете II может любой гражданин Евросоюза.Тому, кто сможет пройти конкурс, предложат курс обучения профессии дворецкого, а также 33 дня отпуска в год, а также отчисления в пенсионный фонд."От вас потребуется оказывать гостеприимство экстраординарного уровня как в присутствии гостей, так и когда их не будет. Вам придется заботиться о гостях с момента приветствия и до самого прощания. Вы узнаете, как организовывать мероприятия всех уровней – от официальных обедов до государственных банкетов. Кривая обучения будет крутой, но мы будем сопровождать вас на каждом шагу", - говорится в описании вакансии.В то же время, зарплата дворецкого-стажера будет скорректирована, если он возжелает жить в Букингемском дворце.Вакансия открыта до конца апреля.