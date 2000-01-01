20.04 01:33 MIGnews.com

Исследование: водители пользуются телефонами в 88% поездок

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В 88% поездок водители пользуются телефонами, выяснили эксперты компании Zendrive, разработчика одноименного приложения для оценки поведения водителя на дороге. Данные были опубликованы на сайте компании.Исследователи проанализировали три миллиона водителей за три месяца. За это время участники эксперимента совершили около 570 млн поездок, в которых преодолели около девяти млн км. В 88% поездок водители, так или иначе, пользовались смартфонами, время разговоров составило около 3,5 минут на каждые 60 минут поездки.Стоит водителю замешкаться всего на две секунды – и риск аварии возрастает в 20 раз, предупреждают авторы исследования. Полученная статистика при учете роста количества смертей в ДТП на 14% в 2014-2016 годах, как они отмечают, выглядит пугающе.