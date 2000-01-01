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19.03 17:11   MIGnews.com

Израильтян порадуют бесплатным футболом

Корпорация общественного вещания «Кан» вышла с тендером, в рамках которого предлагает приобрести права на трансляцию 17 игр Чемпионата мира по футболу 2018, которые корпорация либо не сможет транслировать, либо не заинтересована в их трансляции. Принять участие в тендере могут только каналы, вещающие на открытой платформе, то есть каналы, входящие в пакет в декодере «Эйдан плюс».

Первый матч Чемпионата мира по футболу будет сыгран 14 июня. Россия в первый раз принимает мировое первенство по футболу, его проведение запланировано на 12 стадионах в 11 городах. Управление теле- и радиовещания приобрело права на трансляцию Чемпионата за 6,3 миллиона евро — часть суммы была выплачена Управлением и часть Корпорацией общественного вещания. В Корпорации было принято решение продать права на трансляцию 17 игр, из них игры группового этапа, одной восьмой финала, четверть финала и игра за третье и четвертое места. Изначально планировалось открыть тендер для участия всех желающих при условии, что трансляция игр будет бесплатной, но в этом случае существовала вероятность того, что возможность просмотра игр получит только определенная аудитория. К примеру, права на игры мог приобрести канал 5, что позволило бы посмотреть игры бесплатно только клиентам многоканального телевидения. Подобное ограничение существует и при приобретении прав операторами Патрнер и Селком, так как только их клиенты получат в этом случае право посмотреть игры бесплатно.

Чтобы избежать подобных ограничений, было принято решение внести в тендер условие вещания на открытой платформе — то есть на канале, доступном всем гражданам Израиля без необходимости дополнительной оплаты. Речь идет о платформе «Эйдан плюс», на которой вещают каналы 12,13,14,20. За игру на групповом этапе Корпорация просит получить не менее 450,000 шекелей, в одной восьмой финала минимальная цена составляет 550.000, в четверти финала — 650.000. Минимальная стоимость трансляции матча за 3 и 4 места составляет 500 тысяч шекелей.
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