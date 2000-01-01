Зафираку выиграла Global Teacher Prize и получит $1 млн
Жительница северного Лондона победила в ежегодном конкурсе Global Teacher Prize. Самым лучшим учителем мира стала 39-летняя Андрия Зафираку, она преподаватель искусства в общественной школе Альпертон в Бренте, а это один из беднейших районов.
Зафираку наградила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, за тот труд, который она сделала. Ученики ее - выходцы из нищих иммигрантских семей, которые плохо говорят по-английски, она приветствует их на 35 языках мира – гуджарати, хинди, португальском, арабском, румынском, сомалийском, польском, урду и др.
Помимо звания, победительница получила денежный приз в размере $1 млн. Награду будут выплачивать в рассрочку, при условии, что как минимум 5 лет она будет преподавать на своем прежнем месте работы, пишет The Guardian.
Премию лучшему учителю мира вручают в Дубае уже четвертый год подряд.