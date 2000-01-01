Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









Зафираку выиграла Global Teacher Prize и получит $1 млн 19.03 23:10   MIGnews.com

Зафираку выиграла Global Teacher Prize и получит $1 млн

Жительница северного Лондона победила в ежегодном конкурсе Global Teacher Prize. Самым лучшим учителем мира стала 39-летняя Андрия Зафираку, она преподаватель искусства в общественной школе Альпертон в Бренте, а это один из беднейших районов.

Зафираку наградила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, за тот труд, который она сделала. Ученики ее - выходцы из нищих иммигрантских семей, которые плохо говорят по-английски, она приветствует их на 35 языках мира – гуджарати, хинди, португальском, арабском, румынском, сомалийском, польском, урду и др.

Помимо звания, победительница получила денежный приз в размере $1 млн. Награду будут выплачивать в рассрочку, при условии, что как минимум 5 лет она будет преподавать на своем прежнем месте работы, пишет The Guardian.

Премию лучшему учителю мира вручают в Дубае уже четвертый год подряд.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
22:49
Кронпринц Саудии решил уравнять зарплаты
21:50
Богатейшая женщина Гонконга потеряла половину состояния
21:44
Аббас публично оскорбил посла США в Израиле
21:24
В Лондоне супруги зверско убили няню и сожгли ее тело в саду
21:12
Ципи Хотовели: За всеми действиями ХАМАСа стоит Иран
20:53
Госдолг США превысил 21 триллион долларов
20:47
В Израиле реализуют программу по предотвращению терактов
20:13
Неизвестные терроризируют угрозами еврейские школы Британии
20:08
Нетаниягу от души поздравил Путина с победой
19:47
Международную коалицию вновь уличили в связях с ИГ в Сирии
19:35
"Наша кровь льется, а правительство молчит"
19:11
Израиль может лишить статуса постоянных жителей 12 арабов
18:52
Apple разрабатывает секретный дисплей нового поколения
18:44
Кац: деятельность Щаранского заслуживает высокой оценки
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus