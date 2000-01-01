Что мы знаем о швейцарских часах?

Началась история швейцарских часов еще во времена Людовика Четырнадцатого. Правитель запрещал носить изделия из драгоценных металлов. И это табу привело к тому, что появилась Женевская Гильдия часовщиков. В нее тогда вошли только лучшие мастера часового дела. Они начали производство исключительного качества механизмов, которые могли с большим успехом заменить самые дорогостоящие украшения из драгметаллов.
С тех пор механизмы только совершенствовались, и в итоге сегодня швейцарские часы - это тот фактор, что безоговорочно говорит о качестве, надежности и стиле. Более того, компании постоянно предлагают покупателям нечто новое и уникальное.
Разновидностей швейцарских часов великое множество. К примеру, на http://www.lombard-kutuzovskiy.ru/ мужские и женские часы представлены от ведущих швейцарских брендов. Отдельно в Сети можно увидеть каталоги известных часовых фабрик, изучить историю разработок того или иного бренда.
Привлекательность российского рынка
Российский рынок - это огромная торговая площадка, которая заглатывает продукцию швейцарских часовых мастерских огромными глотками. Сегодня можно приобрести швейцарские часы в Краснодаре на http://www.lombard-kutuzovskiy.ru/catalog/shveytsarskie_chasy/, в любом другом городе РФ, как через онлайн магазины, так и в наземных специализированных центрах, к примеру, в салонах Гарольд или иных.Р
Интересное о швейцарских часах
Сегодня можно выгодно купить Ролекс тут: http://www.lombard-kutuzovskiy.ru/brands/rolex/ или в любом другом сертифицированном магазине. Но важно ориентироваться не только на название, но и на то, что на самом деле нужно получить от часов. Поэтому приобретать часы стоит только, проконсультировавшись со специалистами.
Но еще стоит знать и то, что же сопровождало появление той или иной марки. Каковы интересные факты, история того или иного бренда.
Так Рональд Рейган с Михаилом Горбачевым и Омаром Аль-Баширом, президентом Судана любили носить Longines. Под этим же названием вышли в свет и первые кварцевые механизмы.
Часы с автоматическим подзаводом впервые вышли в 1953 благодаря разработкам под эгидой бренда Jaeger Le Coultre. Назывались часы Futermatic.
Самая сложная модель часов - 1989 Calibre 89 (бренд Patek Philippe), в которой более тысячи семисот деталей, когда в простых - порядка трехсот.
Ну, а самые дорогие часы - Omega. Они были и на Луне, и на руке Джеймса Бонда.