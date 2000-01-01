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Арабы в восторге от песни Израиля на Евровидении 19.03 12:39   MIGnews.com

Арабы в восторге от песни Израиля на Евровидении

Песня Toy, с которой Израиль будет представлен в этом году на конкурсе песни "Евровидение" в Лиссабоне, вызвала интерес не только у букмекеров, но и у жителей арабских стран, которые активно комментируют видеоклип Нетты Барзилай, размещенный на Facebook-странице израильского МИДа в Международный женский день.

"Мне понравилось. Удачи, девочка! Марокко с тобой", - пишет Хамад из Марокко.

"Я влюбилась в эту песню!" – пишет другая марокканка Олайя, а ее соотечественник предложил израильской певице снять клип с некоторыми местными певцами.

Подданный королевства Саудовской Аравии Абу Маджд, хотя и отметил, что такую музыку не любит, но признал, что у "этой песни есть все, что нужно, чтобы стать международным хитом".

А вот сотрудник иракского МВД по имени Ахмед навлек на себя гнев других комментаторов за то, что пожелал Нетте Барзилай удачи на конкурсе.

"Ты мусульманин, но у тебя еврейские чувства. Ты недостоин носить имя Ахмед", - заявил его тезка из Египта.

Другие пользователи отмечают, что трек является смесью арабской, западной и европейской музыки.

Глава арабоязычного подразделения отдела цифровой дипломатии МИД Израиля Йонатан Гонен отмечает, что запись собрала много положительных комментариев, в особенности от жительниц Марокко. Он предполагает, что вид, в котором Нетта Барзилай предстает в клипе, близок арабским зрителям.

"На певице много макияжа и массивные ювелирные изделия, вдобавок то, что часть песни она исполняет под аранжировку в ближневосточном мотиве, приближает ее к местным мужчинам и женщинам", - комментирует он популярность израильтянки среди арабов.

Стоит отметить, что в израильском сегменте YouTube трек держится на первом месте почти с первого дня своей публикации.

Напомним, что первый полуфинал, в котором выступит Нетта, состоится 5 мая. Финал конкурса назначен на 12 мая.
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