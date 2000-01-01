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Турки высадили израильтян с самолета за шутку о бомбе | Фото: Bulent KAVAKKORU/Flickr19.03 10:47   MIGnews.com

Турки высадили израильтян с самолета за шутку о бомбе

Экипаж турецкого авиаперевозчика Turkish Airlines принудительно высадил троих израильских "шутников", обсуждавших бомбы и взрывчатые вещества на борту.

Как сообщают израильские СМИ, инцидент произошел 18 мрата. В 18.20 израильтяне сели на рейс, направлявшийся из аэропорта им. Ататюрка в Стамбуле до Тель-Авива, однако за недисциплинированное поведение на борту их высадили еще до взлета.

Якобы стюардесса Turkish Airlines услышала, как один из юношей сказал: "А что было бы, будь у нас бомба?" Парни допускали и прочие инсинуации на тему взрывчатых веществ и оружия. В результате из-за необходимости удалить их багаж вылет был отложен на три часа.

"Во время посадки трое молодых людей громко шутили о таких предметах, как взрывчатые вещества. Подслушавшая их стюардесса сообщила об этом капитану, который приказал отложить рейс, а также выгрузить и осмотреть их багаж", - гласит заявление израильского консульства в Стамбуле.

По прибытию в Израиль троицу доставили на допрос израильских спецслужб.
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