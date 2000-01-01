20.03 05:33 MIGnews.com

Учительница из Канады получила премию в размере $1 млн

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Учительница из Канады Мэгги Макдонелл, преподающая в отдаленной деревне Квебека, выиграла ежегодную "Мировую премию учителя" в размере $1 млн. Об этом сообщает Associated Press.Церемония награждения прошла в Дубае.Канадская учительница обошла своих коллег из Великобритании, Австралии, Испании, Германии, Кении, Китая, Бразилии, Ямайки и Пакистана.Имя победительницы объявил французский астронавт Томас Паске, который связался с Землей по видеосвязи. Главный приз вручил шейх Мохаммед бин Рашид Аль Мактум.Макдонелл в течение 6 лет преподавала в отдаленной арктической деревне Салуит, добраться до которой можно только по воздуху. Из-за изолированности и сурового климата в деревне высок уровень употребления наркотиков и алкоголя. В 2016 году в Салуит произошло 6 самоубийств.За время свой работы учительница разработала несколько обучающих программ и открыла спортзал для молодежи.