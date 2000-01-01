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YouTube 20.03 01:45   MIGnews.com

СМИ рассказали, когда состоятся похороны Джорджа Майкла

Похороны легендарного британского исполнителя Джорджа Майкла состоятся на следующей неделе. Об этом пишет издание The Sun со ссылкой на источники.

Сообщается, что король британской поп музыки буде похоронен рядом со своей матерью на кладбище Хайгейт в Лондоне.

Согласно данным газеты, на похоронах будут присутствовать только самые близкие друзья и родственники музыканта.

Напомним, что Джордж Майкл скончался 25 декабря 2016 года на 54 году жизни.
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