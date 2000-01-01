20.03 03:26 MIGnews.com

Ученые назвали черты женщин, которые являются несексуальными

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Американские социологи установили какие женские черты являются несексуальными для мужчин. Специалисты провели масштабный опрос, в котором приняли участие только представители сильного пола.Мужчины рассказали о чертах, которые делают женщин несексуальными в их глазах.Лидером списка стал неприятный запах изо рта или от тела. На втором месте оказалось наличие лишнего веса. Среди участников опроса на это указали 30% мужчин. Примечательно, что 1/5 представителей сильного пола, наоборот, считает полноту сексуальной.На третьем месте оказалась пассивность в сексе. На четвертом — вредные привычки, в частности, курение.Кроме этого мужчины также не находят сексуально привлекательными женщин, которые вслух считают калории, рассказывают о своих бывших партнерах и постоянно делают замечания.