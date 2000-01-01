Ученые назвали черты женщин, которые являются несексуальными
Американские социологи установили какие женские черты являются несексуальными для мужчин. Специалисты провели масштабный опрос, в котором приняли участие только представители сильного пола.
Мужчины рассказали о чертах, которые делают женщин несексуальными в их глазах.
Лидером списка стал неприятный запах изо рта или от тела. На втором месте оказалось наличие лишнего веса. Среди участников опроса на это указали 30% мужчин. Примечательно, что 1/5 представителей сильного пола, наоборот, считает полноту сексуальной.
На третьем месте оказалась пассивность в сексе. На четвертом — вредные привычки, в частности, курение.
Кроме этого мужчины также не находят сексуально привлекательными женщин, которые вслух считают калории, рассказывают о своих бывших партнерах и постоянно делают замечания.