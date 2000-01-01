20.03 02:25 MIGnews.com

О характере мужчины говорит его автомобиль, - ученые

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Разные по характеру и темпераменту мужчины выбирают определенные марки автомобилей, утверждают психологи. Поэтому узнав, на чем колесит ваш избранник, вы можете выведать о нем много интересного, как пишет ladyportal.info.Огромных размеров автомобиль. Такой автомобиль зачастую выбирают мужчины не очень большого роста, чтобы казаться более значимыми. Такие мужчины ценят все самое лучшее в жизни и искренне считают, что это лучшее, в том числе невеста, должны по праву принадлежать ему.Длинный автомобиль. Владельцы таких авто – эпатажные личности, которые любят обратить на себя внимание. Если ваш мужчина – владелец Maserati , в 90% случаев он обязательно будет следить за новинками последней моды. Обладатели машин с длинным кузовом – еще и любители на подсознательном уровне подчеркнуть свое мужское достоинство.Крошечный – малютка. Владелец небольшого по размерам, пусть даже недорогого авто – человек, который хочет сузить свой мир до крошечных размеров, спрятаться от людей подальше. Это может быть мужчина с многочисленными скрытыми комплексами.Также, согласно исследованиям, проведенным британскими психологами, самым сексуальным цветом авто признан … серебристый, или цвет металлик. Об этом в соцопросах рассказали более 2 тысяч британок (половина из всех опрошенных). По сексуальности яркий и насыщенный красный признан только третьим. А на втором месте – универсальный черный.