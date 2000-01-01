Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












О характере мужчины говорит его автомобиль, - ученые | Фото: Thinkstock20.03 02:25   MIGnews.com

О характере мужчины говорит его автомобиль, - ученые

Разные по характеру и темпераменту мужчины выбирают определенные марки автомобилей, утверждают психологи. Поэтому узнав, на чем колесит ваш избранник, вы можете выведать о нем много интересного, как пишет ladyportal.info.

Огромных размеров автомобиль. Такой автомобиль зачастую выбирают мужчины не очень большого роста, чтобы казаться более значимыми. Такие мужчины ценят все самое лучшее в жизни и искренне считают, что это лучшее, в том числе невеста, должны по праву принадлежать ему.

Длинный автомобиль. Владельцы таких авто – эпатажные личности, которые любят обратить на себя внимание. Если ваш мужчина – владелец Maserati , в 90% случаев он обязательно будет следить за новинками последней моды. Обладатели машин с длинным кузовом – еще и любители на подсознательном уровне подчеркнуть свое мужское достоинство.

Крошечный – малютка. Владелец небольшого по размерам, пусть даже недорогого авто – человек, который хочет сузить свой мир до крошечных размеров, спрятаться от людей подальше. Это может быть мужчина с многочисленными скрытыми комплексами.

Также, согласно исследованиям, проведенным британскими психологами, самым сексуальным цветом авто признан … серебристый, или цвет металлик. Об этом в соцопросах рассказали более 2 тысяч британок (половина из всех опрошенных). По сексуальности яркий и насыщенный красный признан только третьим. А на втором месте – универсальный черный.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
01:45
СМИ рассказали, когда состоятся похороны Джорджа Майкла
00:20
Ученые: Хотите похудеть? Больше сна и меньше нервов
23:23
Саудовская коалиция призвала ООН контролировать порт Йемена
22:18
В Таиланде раскрыт тайный заговор против премьер-министра
21:33
Лондон: двум россиянам предъявлены обвинения в мошенничестве
20:58
Германию возмутили слова Трампа о долге перед НАТО
20:37
Мел Гибсон тайно помогает жертвам Холокоста
20:33
Израиль: Слабый пол на рынке труда
19:59
Трамп описал Путина двумя словами
19:34
Папа Римский встретится с Сиси в Египте
19:25
Афганский солдат открыл огонь по военным США
18:31
Загружены до предела: Израильские дороги не справляются
18:31
Комитет конгресса опроверг обвинения в связях Трампа с РФ
17:58
Мартин Шульц – официальный кандидат в канцлеры Германии
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus