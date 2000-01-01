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instagram.com 19.03 16:51   MIGnews.com

Поп-принцесса впервые выступит в Израиле

Американская поп-звезда Бритни Спирс впервые выступит в Израиле этим летом. По сообщениям второго канала израильского ТВ певица даст один концерт в парке Яркон в Тель-Авиве. Однако пока точная дата шоу неизвестна.

Отмечается, что миссис Спирс должна выступить в июле.

Слухи о концерте звезды мирового масштаба ходили давно, но до сих пор оставались лишь слухами. Тем не менее, согласно сообщениям Второго канала, музыкальные продюсеры интенсивно работают над тем, чтобы американская звезда все-таки включила Израиль в список своего мирового турне под названием “Glory”.



Однако до сих пор ни на официальном сайте исполнительницы хита "Baby one more time" ни в социальных сетях не упоминалось о грядущем выступлении Спирс в Израиле.

Тем не менее, список звезд, которые выступят с концертами в Израиле в этом году очень богат. Израильтяне смогут насладиться выступлениями таких групп как Radiohead, Aerosmith, Tears For Fears и легендарных Gun N'Roses. А также побывать на шоу Джастина Бибера, Рода Стюарта и Ника Кейва.
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