19.03 16:51 MIGnews.com

Поп-принцесса впервые выступит в Израиле

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Американская поп-звезда Бритни Спирс впервые выступит в Израиле этим летом. По сообщениям второго канала израильского ТВ певица даст один концерт в парке Яркон в Тель-Авиве. Однако пока точная дата шоу неизвестна.Отмечается, что миссис Спирс должна выступить в июле.Слухи о концерте звезды мирового масштаба ходили давно, но до сих пор оставались лишь слухами. Тем не менее, согласно сообщениям Второго канала, музыкальные продюсеры интенсивно работают над тем, чтобы американская звезда все-таки включила Израиль в список своего мирового турне под названием “Glory”.Однако до сих пор ни на официальном сайте исполнительницы хита "Baby one more time" ни в социальных сетях не упоминалось о грядущем выступлении Спирс в Израиле.Тем не менее, список звезд, которые выступят с концертами в Израиле в этом году очень богат. Израильтяне смогут насладиться выступлениями таких групп как Radiohead, Aerosmith, Tears For Fears и легендарных Gun N'Roses. А также побывать на шоу Джастина Бибера, Рода Стюарта и Ника Кейва.