19.03 16:19 MIGnews.com

Израиль: проезд на такси дорожает

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Тарифы на проезд в маршрутных такси и "спейшл" (специальный вызов) дорожают с сегодняшнего дня на 4%, в соответствии с Указом по надзору за товарами и услугами, подписанному Минфином и Минтрансом. Повышение цен является результатом роста затрат компаний, которые предоставляют услуги по перевозке и водителей такси, произошедшего за последние месяцы, особенно цен на топливо. За этот период цены на топливо выросли на 9.4%.Базисная цена на проезд в такси составит 11 шекелей и 50 агорот вместо 11 шекелей. Тариф за заказ такси по телефону составит 4 шекеля 80 агорот вместо 4 шекелей 60 агорот.Надбавка, которую взимают водители за проезд из аэропорта имени Бен-Гуриона, останется прежней – 5 шекелей.Тарифы на проезд в такси меняются в зависимости от роста затрат компаний, которые предоставляют услуги по перевозке, и водителей такси - в случае если они достигают отметки 3% и выше. 3 ноября 2016 тарифы на проезд в такси были снижены на 11%.Калибровка счетчиков начинается сегодня и продлится несколько дней. Напомним, что водитель такси "спейшл" обязан включать счетчик во время каждой поездки.