19.02 19:29 MIGnews.com

ВЦИОМ: россияне думают, что окружены добрыми людьми

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Согласно данным социологов, большинство россиян (75%) уверены, что их окружают преимущественно добрые люди. Опрос ВЦИОМ показал, что 8% граждан РФ убеждены, что абсолютно все их окружение состоит из добрых людей. Самих себя таковыми назвали 76% опрошенных.Около трети опрошенных (28%) заявили, что добротой считают готовность помочь другим. Отзывчивость, небезразличие и сочувствие назвали признаками доброты 27% респондентов.Одновременно 72% участников опроса заявили, что добрыми нельзя считать людей, которые проявляют вышеуказанные качества только по отношению к своим близким.