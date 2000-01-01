19.02 08:44 MIGnews.com

Израильскую певицу сняли без купальника, клип слили в сеть

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18 февраля неизвестные злоумышленники выложили в сеть клип, снятый камерами наружного наблюдения в магазине купальников.В клипе в голом виде фигурирует известная израильская певица Эден Бен Закен, примеряющая купальник.Клип снят в магазине купальников модели Неты Эльхмайстер, расположенном на севере Тель-Авива.Представители Бен Закен сообщили, что они “потрясены низостью” неизвестных злодеев, распространяющих клип в watsapp.Бен Закен подала заявление в полицию, и та начала расследование.