19.02 08:44 MIGnews.com
Израильскую певицу сняли без купальника, клип слили в сеть
18 февраля неизвестные злоумышленники выложили в сеть клип, снятый камерами наружного наблюдения в магазине купальников.
В клипе в голом виде фигурирует известная израильская певица Эден Бен Закен, примеряющая купальник.
Клип снят в магазине купальников модели Неты Эльхмайстер, расположенном на севере Тель-Авива.
Представители Бен Закен сообщили, что они “потрясены низостью” неизвестных злодеев, распространяющих клип в watsapp.
Бен Закен подала заявление в полицию, и та начала расследование.
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