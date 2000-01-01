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Израильскую певицу сняли без купальника, клип слили в сеть 19.02 08:44   MIGnews.com

Израильскую певицу сняли без купальника, клип слили в сеть

18 февраля неизвестные злоумышленники выложили в сеть клип, снятый камерами наружного наблюдения в магазине купальников.

В клипе в голом виде фигурирует известная израильская певица Эден Бен Закен, примеряющая купальник.

Клип снят в магазине купальников модели Неты Эльхмайстер, расположенном на севере Тель-Авива.

Представители Бен Закен сообщили, что они “потрясены низостью” неизвестных злодеев, распространяющих клип в watsapp.

Бен Закен подала заявление в полицию, и та начала расследование.
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