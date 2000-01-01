20.02 03:49 MIGnews.com

В Саудовской Аравии впервые пройдет неделя моды

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В истории Саудовской Аравии пройдет первая Неделя арабской моды. Мероприятие состоится в Эр-Рияде с 26 по 31 марта. Его главной целью станет поддержка местных дизайнеров и в целом развитие этой индустрии. Участие в ней примут представители дизайнеров из 22 арабских стран."Сообщество художников и модельеров Саудовской Аравии уже несколько лет постоянно растет и набирает уверенности. И управление надеется, что новое событие станет подходящей платформой для демонстрации возможностей талантов в области моды и изобразительного искусства и добавит разнообразия в сферу развлечений Саудовской Аравии", - заявила принцесса Нура бинт Фейсал Аль Сауд, под патронатом которой пройдет Неделя моды.Директор мероприятия Лейла Иса Абузейд считает предстоящее событие "толчком развитию таких отраслей нашей экономики, как туризм, гостиничный бизнес и торговля".