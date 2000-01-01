В Саудовской Аравии впервые пройдет неделя моды

В истории Саудовской Аравии пройдет первая Неделя арабской моды. Мероприятие состоится в Эр-Рияде с 26 по 31 марта. Его главной целью станет поддержка местных дизайнеров и в целом развитие этой индустрии. Участие в ней примут представители дизайнеров из 22 арабских стран.
"Сообщество художников и модельеров Саудовской Аравии уже несколько лет постоянно растет и набирает уверенности. И управление надеется, что новое событие станет подходящей платформой для демонстрации возможностей талантов в области моды и изобразительного искусства и добавит разнообразия в сферу развлечений Саудовской Аравии", - заявила принцесса Нура бинт Фейсал Аль Сауд, под патронатом которой пройдет Неделя моды.
Директор мероприятия Лейла Иса Абузейд считает предстоящее событие "толчком развитию таких отраслей нашей экономики, как туризм, гостиничный бизнес и торговля".