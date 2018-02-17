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Линдси Лохан пришла на неделю моды в хиджабе | Фото: hawa__cosmetics/Instagram19.02 19:36   MIGnews.com

Линдси Лохан пришла на неделю моды в хиджабе

Американская модница, светская львица, а с недавних пор и филантроп Линдси Лохан оказалась в эпицентре внимания после своего появления на Неделе скромной моды, которая прошла на выходных в британской столице.

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Публикация от MALAYSIA's #1 BAWAL SCARF (@aidijuma)


Как сообщает Daily Mail, 18 февраля Лохан посетила лондонскую Неделю скромной моды, надев на голову хиджаб. Таким образом она поддержала тематику мероприятия, на котором демонстрируются последние веяния в мире моды умеренного исламского мира – платки-хиджабы, платья-абайи и прочие наряды для мусульманок.

В дополнение к хиджабу 31-летняя Линдси Лохан выбрала черную куртку-бомбер и брюки в тон, а также скромный и неброский макияж.

Актриса фотографировалась с поклонницами, после чего покинула мероприятие. Издание приводит слова представителя бьюти-бренда Hawa Cosmetics, которому удалось пообщаться с Линдси Лохан. Она сообщила, что пользуется исключительно халяльной косметикой, чем лишь подпитала слухи о том, что приняла ислам. Об этом заговорили в январе после того, как она изменила статус в своем инстаграме на "Алейкум салам".
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