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Кубок мира по футболу приземлился в Израиле 20.02 05:46   MIGnews.com

Кубок мира по футболу приземлился в Израиле

Позолоченный Кубок мира по футболу прибыл в Израиль. В честь этого события была организована праздничная церемония на городском стадионе в Нетании при спонсорской поддержке компании Coca Cola, которая отмечает 50-летие деятельности в Израиле и дает официальное спонсорство чемпионату мира по футболу.

В честь самого важного футбольного события в мире - чемпионата мира по футболу - с января по март Кубок мира отправился в кругосветное путешествие длиной в 126.000 километров по 51-и странам. В четверг кубок приземлился в Израиле – одной из первых стран на его пути на Ближнем Востоке.

Кубок был представлен десятками молодых спортсменов, действующих в некоммерческих организациях "Ценности в спорте " и "Образовательная и социальная деятельность", которые были выбраны по критериям выдающихся достижений и деятельности на благо общества.

В церемонии приняли участие генеральный директор Coca-Cola Харель Хайкин и Лукас Рачо, представитель мирового FIFA, а также генеральный директор Футбольной ассоциации Израиля Ротем Камар и сопровождающие кубок представители мирового концерна Coca Cola.

В течение церемонии вместе с молодыми спортсменами на сцену поднялись капитаны израильской футбольной премьер-лиги.

Шели Шамир-Кинан, заместитель генерального директора по маркетингу Coca Cola: "Мы в Coca Cola Israel, деятельности которой в Израиле исполняется в этом году 50 лет, постоянно работаем над улучшением и развитием культуры лидерства, высоких достижений и вклада в деятельность на благо общества для процветания будущего поколения. Прибытие Кубка чемпионата мира в Израиль позволяет нам предоставить возможность, которая впадает только раз в жизни, для молодых людей из всех уголков страны, которые заняты в спорте и демонстрируют дух терпимости, взаимного уважения, бесспорного лидерства и вклада в общество. Спорт позволяет установить связь между различными мирами, сообществами и группами населения, и мы гордимся тем, что принимаем этих молодых людей как наших почетных гостей".
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