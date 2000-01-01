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Японский ученый вывел психотипы по вкусовым пристрастиям | Фото: Thinkstock20.02 03:25   MIGnews.com

Японский ученый вывел психотипы по вкусовым пристрастиям

Японский ученый Норико Курияма вывел несколько психотипов людей в соответствии с их вкусовым пристрастиями. Многие ученые склоняются к мнению, что человек предпочитает те или иные блюда в зависимости от своего образа жизни, поэтому еда и характер взаимосвязаны, как пишет ladyportal.info.

Норико Курияма утверждает, что вкусовые пристрастия могут рассказать о нас намного больше, чем принято считать.Так, по расчетам японского исследователя, главными личными характеристиками людей, предпочитающих овощи, являются энергичность, деятельность и честолюбив.

Овощному психотипу присущи природная любознательность и тяга к знаниям, которые помогают им добиваться успехов в работе. Однако люди овощного психотипа часто страдают от мигреней и гастритов, им Курияма рекомендует сокращать потребление соли в рационе.

Фруктовый психотип – творческий: люди, которые предпочитают фрукты другим продуктам обладают развитыми чувствами и внимательностью к окружающим. Со стороны любители фруктов могут казаться беспечными, однако в близких отношениях, особенно с противоположным полом, любители фруктов очень сдержаны и даже стеснительны.

Мясной психотип отличается не слишком приятными характеристиками. Любители мяса часто бывают импульсивны, они не терпят ни малейшей критики в свой адрес и непоследовательны. Психологическое состояние мясоедов часто соответствует эмоциональному стрессу, однако именно поклонники мясных блюд наиболее успешны. Из заболеваний, свойственных данному психотипу, выделяются патологии сосудов и желудочно-кишечного тракта.

Рыбный психотип людей – наиболее ровный в проявлении эмоций, его представители чаще всего бывают спокойны и невозмутимы. Их психика отличаются стабильностью, однако любители рыбы обладают скрытным характером и крайне неохотно впускают в свой мир посторонних. Эти люди не слишком общительные, однако доброжелательные и надежные,

Эгоисты и авантюристы, которых тянет на экстрим, чаще всего являются поклонниками острых восточных блюд. А те, кто увлекается жирными блюдами, открыты для нового общения и обладают резвостью и природным обаянием.
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