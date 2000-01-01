20.02 00:15 MIGnews.com

Во Франции появились полицейские беркуты

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Полиция Франции показала новую "разработку" в борьбе с несанкционированными полетами беспилотных аппаратами - четырех специально обученных беркутов. Хищных птиц с самого детства дрессировали ловить дроны, приучая к тому, что в них находится еда, пишет Digital Trends.У беркутов почти двухметровый размах крыльев, они могут обнаружить цель на расстоянии до двух километров, что делает настоящими истребителями беспилотников."В определенных ситуациях, когда падающие обломки могут приземлиться на толпу, беспилотник не может быть сбит. Беркут, наряду с другие средствами, может дать нам возможность перехватить дрон, не причинив никакого дальнейшего ущерба", - подчеркнул представитель ВВС Франции.По уверениям полиции, беркуты станут частью системы обеспечения безопасности на специальных мероприятиях, таких как День взятия Бастилии, встречи формата G20, а также международные конфренции.