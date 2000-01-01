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Внучек Элвиса Пресли забрали органы опеки | Фото: @Monique_Minha/Twitter19.02 14:54   MIGnews.com

Внучки Элвиса Пресли в центре педофильского скандала

Органы опеки забрали восьмилетних внучек "короля рок-н-ролла" Элвиса Пресли. Ссылаясь на соответствующие судебные документы, Daily Mail сообщает, что их мать Лиза Мария Пресли обнаружила "непристойные" фотографии и видеозаписи с своими дочерьми на компьютере их отца, своего четвертого супруга Майкла Локвуда.

Теперь за близнецами Финли и Харпер Локвуд присматривает калифорнийское управление по делам семьи и детей. Стоит отметить, что Пресли разводится с Локвудом и, учитывая подобные обвинения, назначенный на март суд может лишить его права видеться с детьми.

По словам дочки Элвиса Пресли, в ходе обысков сотрудники полицейского департамента Беверли-Хиллз нашли 80 гаджетов Локвуда, которые по-прежнему находятся у правоохранительных органов и пока не были полностью проанализированы.

49-летняя Лиза Мария Пресли отмечает, что найденные материалы привели ее в шок и ужас, и опасается лишь того, как бы на устройствах не оказалось нечто еще более плохое.

Комментариев со стороны Локвуда не поступало.
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