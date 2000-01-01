19.01 09:32 MIGnews.com

Прогноз погоды: в Иерусалиме пойдет снег?

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Во вторник, 21 января, на северных Голанских высотах и в центральной части Израиля возможен снег.Дожди также усилились в воскресенье утром, а на горе Хермон шел снег. Завтра на севере и в центре пойдут дожди, сопровождаемые грозами.Существует обеспокоенность по поводу наводнения в реках Иудеи и Мертвого моря. Ветры будут усиливаться, а температура будет ниже нормы.Во вторник дожди продолжатся. В центральных горах, включая Иерусалим, возможен снег. Температура будет падать дальше и станет холоднее, чем в среднем за сезон.В среду дождь продолжится. Температура немного повысится, но будет оставаться ниже нормы в течение сезона.