Лидер РФ и канцлер ФРГ обсудили генсека ООН

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе встречи в Берлине, посвященной конференции по проблеме урегулирования конфликта в Ливии обсудили генсека ООН Антониу Гутерриша на русском языке, сообщил в Twitter журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.
Смирнов показал видео, на котором Путин, Меркель и Гутерриш позизуют для фотографов. Генсек обратился к Путину, после чего Меркель переспросила Путина, с ним ли пытается заговорить генсек. Фразу канцлер произнесла на русском языке. Путин ответил: "Чуть-чуть".
Меркель: Он с тобой говорит по-русски? Путин: Чуть-чуть. Путин, Меркель и Гутерреш в Берлине общаются на русском языке pic.twitter.com/5c8x2m9wKz