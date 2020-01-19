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Лидер РФ и канцлер ФРГ обсудили генсека ООН 20.01 09:49   MIGnews.com

Лидер РФ и канцлер ФРГ обсудили генсека ООН

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе встречи в Берлине, посвященной конференции по проблеме урегулирования конфликта в Ливии обсудили генсека ООН Антониу Гутерриша на русском языке, сообщил в Twitter журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

Смирнов показал видео, на котором Путин, Меркель и Гутерриш позизуют для фотографов. Генсек обратился к Путину, после чего Меркель переспросила Путина, с ним ли пытается заговорить генсек. Фразу канцлер произнесла на русском языке. Путин ответил: "Чуть-чуть".



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