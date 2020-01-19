20.01 09:49 MIGnews.com

Лидер РФ и канцлер ФРГ обсудили генсека ООН

Меркель: Он с тобой говорит по-русски?

Путин: Чуть-чуть.

Путин, Меркель и Гутерреш в Берлине общаются на русском языке pic.twitter.com/5c8x2m9wKz — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) January 19, 2020

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Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе встречи в Берлине, посвященной конференции по проблеме урегулирования конфликта в Ливии обсудили генсека ООН Антониу Гутерриша на русском языке, сообщил в Twitter журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.Смирнов показал видео, на котором Путин, Меркель и Гутерриш позизуют для фотографов. Генсек обратился к Путину, после чего Меркель переспросила Путина, с ним ли пытается заговорить генсек. Фразу канцлер произнесла на русском языке. Путин ответил: "Чуть-чуть".