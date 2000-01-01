Поступок герцогов Сассекских – Меган Маркл и принца Гарри, решивших отказаться от привилегий королевской семьи – недостойный, а сама Меган – "разрушительница" монархии.
Об этом заявил Томас Маркл, с которым экс-актриса Меган уже долгое время не общается.
Так, 75-летний Томас Маркл дал интервью, в котором заявил, что не понимает решения дочери и ее супруга, так как те изначально знали, на что идут. Он отметил, что герцоги Сассекские не могут отказываться от обязательств перед Букингемским дворцом, а поступив так –ослабляют монаршую мощь.
"Когда они поженились, они взяли на себя обязательства быть частью монархии и представлять ее. И было бы глупо для них этого не делать. Это одна из самых больших их ошибок, сделанных когда-либо. Они разрушают монархию, удешевляют ее, делают ее потрепанной. Они не должны так поступать", – считает он.
По словам отца Меган, его дочь на сегодняшний день кардинально отличается от той девочки, которую он воспитал, а девушка якобы разрушает все вокруг себя.
"Она на самом деле воплотила мечту каждой девочки. Все хотят стать принцессой, а она получила это, и теперь выбрасывает. Меня это смущает", – резюмировал Маркл.