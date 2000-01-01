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Отец Меган Маркл `наехал` на собственную дочь | Фото:19.01 19:36   MIGnews.com

Отец Меган Маркл "наехал" на собственную дочь

Поступок герцогов Сассекских – Меган Маркл и принца Гарри, решивших отказаться от привилегий королевской семьи – недостойный, а сама Меган – "разрушительница" монархии.

Об этом заявил Томас Маркл, с которым экс-актриса Меган уже долгое время не общается.

Так, 75-летний Томас Маркл дал интервью, в котором заявил, что не понимает решения дочери и ее супруга, так как те изначально знали, на что идут. Он отметил, что герцоги Сассекские не могут отказываться от обязательств перед Букингемским дворцом, а поступив так –ослабляют монаршую мощь.

"Когда они поженились, они взяли на себя обязательства быть частью монархии и представлять ее. И было бы глупо для них этого не делать. Это одна из самых больших их ошибок, сделанных когда-либо. Они разрушают монархию, удешевляют ее, делают ее потрепанной. Они не должны так поступать", – считает он.

По словам отца Меган, его дочь на сегодняшний день кардинально отличается от той девочки, которую он воспитал, а девушка якобы разрушает все вокруг себя.

"Она на самом деле воплотила мечту каждой девочки. Все хотят стать принцессой, а она получила это, и теперь выбрасывает. Меня это смущает", – резюмировал Маркл.


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