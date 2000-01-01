20.01 04:50 MIGnews.com

Прошедший год стал самым теплым за историю наблюдений

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2016 год стал самым жарким за историю метеорологических наблюдений, которые ведутся с 19 века, передает BBC со ссылкой на данные NASA.Средняя температура на планете за прошедший год превысила на 0,94 градуса средние показатели за 20 век и на 0,1 градуса — температуру 2015 года.Исследователи отмечают, что причиной высоких температур стали высокая концентрация парниковых газов, необычно теплая погода в Арктике и океаническое явление Эль-Ниньо.Таким образом, 2016 год третий раз подряд обновил температурный рекорд. Согласно данным Всемирной метеорологической организации, на 21 век приходится 16 из 17 самых жарких лет в истории наблюдений.