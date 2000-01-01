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YouTube 19.01 09:25   MIGnews.com

У Джорджа Клуни родится двойня

Голливудский актер Джордж Клуни и его жена Амаль ожидают пополнения в семье. Счастливая пара впервые станет родителями сразу для двоих детей.

55-летний актер и его 38-летняя супруга также знают пол своих детей: в семье сразу появится и мальчик, и девочка. Об этом пишет еженедельник InTouch Weekly.

Источник из окружения звездной пары рассказал, что Амаль и Джордж слегка испугались, когда узнали, что у них родится двойня. Ведь они изначально решили, что ограничатся одним ребенком. Однако, когда родители узнали, что у них одновременно появится мальчик и девочка – они пришли в восторг от этой новости.

По информации издания, дети были зачаты методом искусственного оплодотворения.
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