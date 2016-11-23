Как остановить эпидемию одиночества наших детей

Итоги недавнего опроса, проведенного по случаю Всемирного дня ребенка, неумолимо подтверждают очевидную тревожную тенденцию: виртуальное общение стремительно вытесняет прямые межличностные отношения. Как результат, уже около половины подростков страдают от одиночества. Одиночество же неизбежно приводит к депрессии и росту самоубийств детей и подростков. Можно ли остановить эту угрожающую эпидемию одиночества и как это сделать?
"Мне тяжело, я в большом напряжении, нервы не выдерживают, не могу сосредоточиться на учебе, заваливаю экзамены, меня никто не понимает, — со слезами на глазах рассказывает социальному работнику шестнадцатилетний Ярон из Хадеры. — Поймите меня правильно, у меня куча друзей, но я чувствую себя одиноким. У меня нет ни одного настоящего друга…"
Новый опрос ЮНИСЕФ, Детского фонда ООН, отметившего недавно семидесятилетие своей деятельности, выявил мрачную картину. Треть подростков систематически испытывают чувство одиночества, несмотря на то, что они окружены друзьями. И более всего тревожит то, что никто из опрошенных, находясь в стрессовых ситуациях, не обращался за помощью к профессионалам.
Можно предположить, что хотя бы дома дети могут поговорить по душам с родителями и почувствовать их поддержку. Однако данные опроса показывают, что только 45% молодых людей разговаривают со своими родителями лично, да и то не чаще, чем раз в неделю. Остальные общаются с родителями, в основном, переписываясь в WhatsApp.
Поколение экранов
Потребность в общении и дружбе считается одной из основных потребностей человека, положительным фактором, повышающим психологическую устойчивость при взрослении подростков. Согласно своей природе человек нуждается в близости с другими людьми. Выстраивая все более сложные отношения, он приобретает навыки общения, учится завоевывать симпатию и получать эмоциональную поддержку. Наиболее действенно и ярко это происходит в семье. Поэтому любое сомнение ребенка в отношении идентификации, недостаток искреннего и теплого общения, мешает его нормальному развитию.
По мнению экспертов, основной причиной растущего одиночества и недостатка общения является наш век технологий. Депутат Кнессета, председатель комитета по правам ребенка Ифат Шаша-Битон говорит, что социальное отчуждение является результатом все большего влияния на нашу жизнь виртуальных СМИ, обостряющих ощущение одиночества у детей. Антрополог, д-р Тамир Леон, специализирующийся на изучении молодежной культуры в Израиле, утверждает, что именно виртуальное общение через экран приводит подростков к острому ощущению одиночества.
Эксперт по проблемам роста депрессии и профилактике самоубийств, д-р Сами Хамдан в своих исследованиях обнаружил, что 30% подростков несомненно можно считать интернет-наркоманами. Зависимость от интернета приводит к нарушению ритма жизни: школьники не выполняют домашние задания, предпочитают развлечения в интернете общению с друзьями и семьей. И без интернета они не просто скучают, а страдают по-настоящему. Кроме того, чрезмерное нахождение в сети вызывает у молодых людей бессонницу, а нередко даже мысли о самоубийстве.
Однако технология всегда является лишь инструментом в руках человека. Так, например, ядерная энергия позволяет обеспечить миллионы людей электроэнергией, а может привести к их массовому уничтожению. Поэтому нам не следует обвинять во всех бедах технологический прогресс. Если глубже разобраться с причинами описываемых процессов, мы неизбежно придем к выводу, что именно эгоистическая природа человека побуждает нас действовать исключительно в собственных интересах и даже за счет других.
Каббала утверждает, что эгоизм является врожденным природным свойством, присущим каждому человеку. Недаром сказано мудрецами: "Сердце человека зло с самой юности его". В последнее время наш эгоизм стремительно рос и, достигнув сегодня своего пика, именно он привел к ощущению обособленности.
Веками мы жили в маленьких, обособленных поселениях и городках, где окружение оказывало благотворное влияние на детей. Но сегодня взрывной рост эгоизма перечеркнул привычные нормы жизни в обществе. Вместо личного общения мы создаем все больше групп в WhatsApp. Виртуальное общение становится бесчувственным и формальным.
Вместо сближения людей и укрепления связей между ними информационные технологии выхолащивают их чувственную основу. Как следствие, молодое поколение вместо естественной поддержки семьи и общества все больше погружается в примитивный, искусственный, виртуальный пузырь, что нередко приводит к депрессии.
Нам следует серьезно задуматься над тем, как помочь молодому поколению найти ориентиры в жестких современных реалиях. Какие ценности мы хотим ему передать? Чем можем помочь кроме материальной поддержки? Возможно и сами мы, как те "дети, которые состарились", погрязли в этой бесчувственной виртуальной жизни?
У нас нет выбора, мы должны позаботиться о будущем нашего общества. Чтобы помочь молодому поколению справиться с одиночеством, обособленностью и недостатком теплого общения, нет лучшего средства, чем инструменты, предоставляемые каббалой — наукой объединения. С их помощью мы можем создать хорошее окружение, базирующееся на иных ценностях – взаимной заботе и ответственности друг за друга. Так мы обеспечим детям защиту от любых "вирусов" и вредных воздействий общества.
И насколько мы, взрослые, будем ценить человеческое общение и заботиться друг о друге, настолько это естественным образом будет воспринято молодым поколением. Ведь личный пример старших — основа всего воспитания.
Жизненные навыки или живительные связи?
Чтобы как можно скорее достичь положительных результатов, я предлагаю воспользоваться универсальной методикой воспитания, основанной на общих законах природы, которые изучает каббала. В основе всей природы лежит принцип единства, реализация которого является лучшим средством от одиночества. Природа стремится к равновесию, равенству и совершенству. И человечество, как неотделимая часть природы, обязано жить по ее законам – на основе равенства, учитывая интересы каждого. Только в отличие от остальных частей природы мы должны прийти к реализации этих принципов осознанно, правильно организовав процесс воспитания.
По мере налаживания взаимоотношений, соответствующих требованиям жизни в современном глобальном мире, мы придем к пониманию, как правильно принимать решения и добиваться успеха в жизни. Ведь методика существует, нужно только начать ее применять.
Нам предстоит воссоздать благотворный социальный климат, воспитав в ребенке Человека. Только так мы можем вытащить молодое поколение из депрессии и одиночества.
Хотя, откровенно говоря, формировать Человека нужно не только в детях, но и в каждом из нас. Этот процесс должен осуществляться в самых разных формах. Нам предстоит создать единую широкую, сквозную инфраструктуру воспитания, действующую везде — от детских садов, школ и университетов, до предприятий, больниц и домов престарелых. И средства массовой информации с новыми технологиями вместо разделения и отчуждения должны содействовать объединению.
Интернет должен стать полезным и дружественным, содействовать распространению новой информации о мире, базирующимся на прочных связях между людьми. О курсах дистанционного обучения, семинарах, виртуальных опросах, отслеживающих прогресс в улучшении отношений между людьми. О содержательных беседах и полезных для человека сообществах. Такие меры, несомненно, приведут к ликвидации эпидемии одиночества.
Нам нужно просто сесть в круг вместе с детьми, чтобы каждый почувствовал себя равным среди равных. И тогда все мы проникнемся ощущением единства. Каждый ребенок получит возможность выразить себя, ощутив вместо одиночества уверенность и общность. А пока мы не произвели таких изменений в обществе, нужно делать все возможное в этом направлении и, не откладывая, начать объединяться единомышленникам.
Д-р Михаэль Лайтман, основатель и глава Международной академии каббалы (МАК). Ежедневно дает уроки каббалы, транслирующиеся на 66 канале.
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