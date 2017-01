19.01 23:15 MIGnews.com

Маккартни судится с Sony за права на песни The Beatles

Пол Маккартни подал иск в суд Нью-Йорка на звукозаписывающую компанию Sony/ATV в попытке вернуть авторские права на многие песни "Битлз", среди которых - несколько главных хитов легендарной группы.В иске экс "битла" указан целый ряд композиций, в том числе Love Me Do и I Want to Hold Your Hand, права на которые в 1985 году купил Майкл Джексон. После смерти Джексона права были куплены Sony Corporation.В иске говорится о том, что Маккартни с 2008 года неоднократно ставил Sony/ATV в известность о намерении вернуть свои права на ряд песен, написанных им в соавторстве с Джоном Ленноном в период между 1962-м и 1971 годом. В иске утверждается, что Sony последовательно отказывалась признать права Маккартни на указанные композиции.В Sony/ATV иск Маккартни назвали "ненужным и преждевременным". Согласно американскому законодательству, автор может вернуть права на произведение после истечения определенного срока после публикации.В случае с Sony/ATV, Пол Маккартни сможет вернуть права на первую композицию - Love Me Do - в октябре 2018 года, а на остальные - в период до 2026 года.В декабре прошлого года группа Duran Duran проиграла аналогичный судебный спор компании Gloucester Place Music, которая принадлежит Sony/ATV, и не смогла вернуть авторские права на композиции, вошедшие в свои первые три альбома, сообщает Би Би Си.