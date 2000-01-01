20.01 00:36 MIGnews.com

Макияж помогает женщинам в карьерном росте

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Американские ученые пришли к выводу, что хороший макияж придает женщине авторитетности ,а также продвинутся вперед по карьерной лестнице.Прежде чем подтвердить свою гипотезу, специалисты провели ряд экспериментов. Добровольцам показали фотографии 40 девушек с макияжем и без него. Участники в свою очередь, должны были оценить степень авторитетности представительниц прекрасного пола.При этом испытуемые не знали о карьерных успехах женщин, запечатленных на фото. Исследователи предложили добровольцам основываться исключительно на визуальном впечатлении.Проанализировав данные, ученые выяснили, что женщины с хорошим макияжем выглядят более авторитетными, нежели девушки без макияжа. Кроме того, те женщины, которые и вовсе не красятся, показались не доминирующими не только мужчинам, но и женщинам.По мнению исследователей, хороший макияж может стать одним из факторов успешной карьеры, а его отсутствие наоборот, навредить продвижение по службе.