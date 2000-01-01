20.01 03:44 MIGnews.com

Ученые: сидение на месте ускоряет старение

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Исследователи из Калифорнии заявили, что им удалось выяснить, что сидячий образ жизни приводит к преждевременному старению.Как говорится в научной статье в American Journal of Epidemiology, особенно это касается пожилых женщин. Малоподвижный образ жизни негативно сказывается на самих клетках, которые начинают стареть быстрее, на генетическом уровне.“Наше исследование показывает, что клетки стареют быстрее, если человек придерживается сидячего образа жизни”, - заявил один из авторов исследования Аладдин Шадияб.Отметим, что теломеры защищают ДНК от повреждений. При каждом делении клетки они становятся короче, а когда их длины оказывается недостаточно для нового деления, клетка погибает.При неподвижном образе жизни теломеры сокращаются быстрее. Однако всего 30 минут зарядки было достаточно для того, чтобы теломеры сокращались с обычной скоростью.