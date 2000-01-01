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flickr/mendhak 19.01 11:45   MIGnews.com

Microsoft : Windows 7 опасен для использования

Компания Microsoft выпустила заявление, в котором предупредила всех пользователей операционной системы Windows 7. Согласно сообщению, Windows 7 "изжила себя" и является стареющей платформой.

Операционная система, которая вышла 2009 году, испытывает аппаратные ограничения и не удовлетворяет современные требования безопасности. Именно поэтому представляет опасность для использования, пишет издание Forbes.

Кроме того, Windows 7 является слишком уязвимой и не может эффективно противостоять кибератакам из-за своей устарелости.

Глава филиала Microsoft в Германии Маркус Ничке заявил: "На сегодняшний день Microsoft 7 не отвечает требованиям современной технологии. Использование старой ОС приведет к более высоким расходам на эксплуатацию".
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