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Netflix защищает комедию, в которой Иисус изображен геем 18.12 07:42   MIGnews.com

Netflix защищает комедию, в которой Иисус изображен геем

Стриминговый сервис Netflix защищает размещенную на своей платформе комедию, в которой Иисус изображен геем. Представители Netflix заявили премьер-министру, что подписчики сами могут выбирать, что они хотят смотреть.

Почти два миллиона человек подписали петицию, призывающую изъять сделанное комедийной труппой Porta dos Fundo 46-минутное рождественское шоу "Первое искушение Христа" как оскорбляющее чувства христиан. Об этом сообщает Christian Radio.

В обращении к премьер-министру, защищающем шоу, представитель Netflix заявил: "Porta dos Fundos - отмеченная наградами комедийная труппа, известная своими сатирическими и непочтительными взглядами на повседневные ситуации. Они выпускают приуроченные к религиозным праздникам шоу в течение десятилетия, а в прошлом году получила премию Эмми за лучшую комедию".

"Мы решительно поддерживаем творческую свободу артистов, с которыми мы работаем. Porta dos Fundos известны своими непочтительными и сатирическими изображениями рождественских событий - они используют уникальную смесь юмора для решения культурных и социальных проблем", - добавили в Netflix.

"Мы понимаем, что не все согласны с содержанием шоу, но на Netflix подписчики в праве выбирать, что смотреть".

Porta dos Fundos также выступили в защиту шоу, заявив, что "свобода выражения мнений является существенной конструкцией для демократической страны".


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