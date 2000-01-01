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Группа Imagine Dragons сделает перерыв в карьере 19.12 04:33   MIGnews.com

Группа Imagine Dragons сделает перерыв в карьере

Американская рок-группа Imagine Dragons сообщила о своем перерыве в карьере.

Фронтмен группы Дэн Рейнольдс рассказал, что ему хочется сосредоточиться на своей семье, ведь недавно у Рейнольдса родился четвертый ребенок.

"Мы хотим взять небольшую паузу прямо сейчас, чтобы посвятить время семье и друзьям. Мы были на гастролях в течение десяти лет подряд. Так что все мы просто хотели заново понять, что значит быть отцом, другом или сыном, – говорит Рейнольдс. К тому же у меня недавно родился ребенок, у нашего гитариста тоже относительно маленький ребенок, поэтому мы стараемся быть просто папами, а потом, знаете, когда начнет невыносимо тянуть к музыке, я уверен, что мы вернемся к гастролям довольно скоро",- резюмировал фронтмен группы.


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