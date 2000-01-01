19.12 01:40 MIGnews.com

Евровидение-2020: названы первые фамилии участников

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Международный песенный конкурс Евровидение 2020 состоится в Роттердаме с 12 по 16 мая.Некоторые страны уже определились со своими представителями.Так, от Испании в конкурсе будет участвовать 27-летний исполнитель Блас Канто, который уже пробовал свои силы на Национальном отборе в 2011 году с группой Auryn.От Бельгия в этот раз поедет группа Hooverphonic, которая в настоящее время работает над записью трека.Болгарию представит исполнительница VICTORIA, которую уже позиционируют, как одну из самых перспективных молодых артистов страны. От Кипра поедет Sandro, о котором пока нет никакой информации.Австрию в этом году представит 34-летний Винсент Буэно с песней "Alive". Конкурсная песня будет представлена в марте 2020 года.