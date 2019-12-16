Избиение Заворотнюк: Жигунов резко ответил на обвинения
Российский актер и коллега Анастасии Заворотнюк по сериалу "Моя прекрасная няня" Сергей Жигунов ответил на обвинения в избиении артистки.
В частности, несколько дней назад в комментарии "Экспресс-газете" Наталья Бондарчук рассказала, что он поднимал на актрису руку, когда у них был роман.
"Увы, не обошлось и без этого. Но Настя – невероятно сильный человек. Она не захотела терпеть такое обращение с ней и ушла", – говорила женщина.
Жигунов написал в своем Instagram, что это обвинение не соответствует действительности.
"С интересом продолжаю следить за прессой - что же обо мне выяснится завтра - ранняя деменция, педофилия, канибализм? Дна там нет. Пресса просит комментарии, но по этому поводу можно сказать только одно - желаю коллегам остановиться, чтобы не оказаться в постыдном ряду медийных фриков", – написал он.
По словам Жигунова, люди, с которыми он "шапочно знаком или не знаком совсем", активно комментируют его личную жизнь, состояние дел и все, что сейчас выгодно комментировать.
"Всплывают "шокирующие подробности", находятся очевидцы, публикуются "правдивые" воспоминания. У всех этих новостей есть одна отличительная особенность. В ста процентах случаев, комментаторы - люди, ничтожные в своей профессии, никому не нужные, не интересные. Единственная возможность для них напомнить о себе – это оседлать, а еще лучше выдумать тему поскандальнее", – добавил он.