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В Сдероте открыта самая большая менора на Ближнем Востоке | Фото:18.12 07:10   MIGnews.com

В Сдероте открыта самая большая менора на Ближнем Востоке

В Сдероте 17 декабря, на торжественной церемонии при участии председателя Еврейского агентства Ицхака Герцога и мэра Алона Давиди была открыта гигантская ханукальная менора.

Она была переправлена из Голландии в ходе специальной операции Еврейского агентства.

Менора высотой 12 метров является крупнейшей в Израиле и, вероятно, на всем Ближнем Востоке, и была пожертвована голландской международной организацией "Христиане за Израиль", которая хотела тем самым продемонстрировать свою солидарность со страдающими от ракетных обстрелов жителями пограничных с Газой поселений.

Она была построена около семи лет назад, имеет славную историю солидарности с Израилем: путешествовала по разным городам Голландии и служила членам организации "Христиане за Израиль" средством поддержки Израиля и борьбы с антисемитизмом. Менору даже устанавливали перед Дворцом мира в Гааге.

"Менора, проделавшая долгий путь из Голландии до Сдерота является символом большой поддержки жителей приграничных с Газой поселений друзьями Израиля, которые находятся за границей. Солидарность со Сдеротом и поселениями, проявленная членами организации "Христиане за Израиль" согревает сердце. Будем надеяться, что свечи этой меноры принесут тишину и спокойствие. Еврейское агентство продолжит укреплять приграничные с Газой районы в сотрудничестве с Еврейскими федерациями Северной Америки и фондом Керен ха-есод", – заявил Герцог.

Идея создать огромную менору принадлежит главному раввину Голландии Биньямину Якобсу. А подарить ее Израилю предложил бизнесмен Ариан Лунт, построивший менору для организации "Христиане за Израиль".

Сохнут переправил менору из Голландии в Сдерот посредством своей дочерней компании "Амигур" в рамках совместной инженерной операции с голландцами. Оригинальные масляные лампады меноры были заменены электрическими лампочками, а вся она была закреплена на земле при помощи четырёх бетонных блоков.


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