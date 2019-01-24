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Александр Гутин в моноспектакле `Борщ` | Фото: Bard PRoductions18.12 19:47   MIGnews.com

Александр Гутин в моноспектакле "Борщ"

В январе в Израиль приезжает спектакль «Борщ», поставленный по рассказам нашего соотечественника, поэта и писателя Александра Гутина. Действие спектакля происходит на кухне коммунальной квартиры, где главная героиня Голда Львовна готовит самый лучший в мире борщ и делится его рецептом со зрителями. И пока мы готовим борщ вместе с Голдой Львовной, мы становимся свидетелями нескольких историй, которые происходят с ней, ее домочадцами, соседями по квартире и людьми из ее прошлого.
Александр Гутин в моноспектакле `Борщ` | Фото: Bard PRoductions
Ах, коммунальная квартира! Сколько воспоминаний она вызывает у стольких людей, эта особая страна, со своими собственными законами и правилами, устоями и привычками соседей, собирающимися на ее огромной кухне. Истории героев спектакля «Борщ» это трагедии и комедии, смех и слезы, вражда и дружба, это «одесский» юмор и говор и сложный клубок взаимоотношений соседей, которые часто были ближе родственников.

Александр Гутин – гражданин Израиля и России, автор сотен стихов и рассказов, а также известный блогер и шоумен, теперь приезжает в Израиль в новом амплуа – актера.

Вот что говорит о себе Александр Гутин:
«По образованию я педагог. Но ни разу не работал в школе. Я поменял кучу профессий – от охранника и повара в пиццерии до складского работника и техника на телевидении. Потом я работал начальником отдела маркетинга и даже генеральным директором небольшой компании. Сегодня я поэт, писатель и артист. Путь к тому, что у меня получается лучше всего, оказался долгим, но интересным».
Александр Гутин в моноспектакле `Борщ` | Фото: Bard PRoductions

В спектакле «Борщ», который поставила по рассказам Гутина режиссер, заслуженная артистка России Татьяна Левакова, автор сам исполняет все до одной роли, как мужские, так и женские. Что ж, на это стоит посмотреть!

Спектакль будет показан в четверг 24.01.19 в зале «Эшколь Паис» Нетания и на исходе субботы 26.01.19 в зале «Шарет» в Петах-Тикве. Начало в 20:00
Александр Гутин в моноспектакле `Борщ` | Фото: Bard PRoductions

Страница мероприятия в Facebook:
https://www.facebook.com/events/1208999349253439/ - Нетания
https://www.facebook.com/events/765014353862331/ - Петах-Тиква

Заказ билетов: https://bit.ly/2QD9G6C


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