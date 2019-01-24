18.12 19:47 MIGnews.com

Александр Гутин в моноспектакле "Борщ"

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В январе в Израиль приезжает спектакль «Борщ», поставленный по рассказам нашего соотечественника, поэта и писателя Александра Гутина. Действие спектакля происходит на кухне коммунальной квартиры, где главная героиня Голда Львовна готовит самый лучший в мире борщ и делится его рецептом со зрителями. И пока мы готовим борщ вместе с Голдой Львовной, мы становимся свидетелями нескольких историй, которые происходят с ней, ее домочадцами, соседями по квартире и людьми из ее прошлого.Ах, коммунальная квартира! Сколько воспоминаний она вызывает у стольких людей, эта особая страна, со своими собственными законами и правилами, устоями и привычками соседей, собирающимися на ее огромной кухне. Истории героев спектакля «Борщ» это трагедии и комедии, смех и слезы, вражда и дружба, это «одесский» юмор и говор и сложный клубок взаимоотношений соседей, которые часто были ближе родственников.Александр Гутин – гражданин Израиля и России, автор сотен стихов и рассказов, а также известный блогер и шоумен, теперь приезжает в Израиль в новом амплуа – актера.Вот что говорит о себе Александр Гутин:«По образованию я педагог. Но ни разу не работал в школе. Я поменял кучу профессий – от охранника и повара в пиццерии до складского работника и техника на телевидении. Потом я работал начальником отдела маркетинга и даже генеральным директором небольшой компании. Сегодня я поэт, писатель и артист. Путь к тому, что у меня получается лучше всего, оказался долгим, но интересным».В спектакле «Борщ», который поставила по рассказам Гутина режиссер, заслуженная артистка России Татьяна Левакова, автор сам исполняет все до одной роли, как мужские, так и женские. Что ж, на это стоит посмотреть!Спектакль будет показан в четверг 24.01.19 в зале «Эшколь Паис» Нетания и на исходе субботы 26.01.19 в зале «Шарет» в Петах-Тикве. Начало в 20:00