18.12 19:34 MIGnews.com

С чего начинается "Родина"?

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Этот риторический вопрос уже давно волнует жителей бывшего Советского Союза, а вот жители Израиля нашли ответ на этот вопрос. "Родина" начинается с одноименного деликатесного магазина, расположенного в Ришон Ле Ционе. Уже со входа чувствуется заботливая рука всего коллектива магазина, идеальная чистота, прекрасный ассортимент продуктов, которые мы любим и, конечно же цены вне конкуренции.Владельцы магазина вот уже семь лет являются эксклюзивными поставщиками икры от икорного дома "Lemberg", а также около тридцати лет рыбы и морепродуктов, поэтому и цены самые низкие в стране. Ну а в преддверии Нового года магазин просто ломится от деликатесов способных украсить любой стол и удовлетворить самых привередливых гурманов.Черная икра Lemberg – скидка 20%Филе лосося 1кг - 59.90 шек.Лосось тушка (без головы) 1кг - 39.90 шек.Нарезка красного лосося 400гр - 39.90 шек.Язык говяжий 1кг - 19.90 шекКрасная икра Lemberg 250гр - 59.90 шек., 400гр - 89.90 шек.Кроме того, в "Родине" вы найдете всё – продукты и для изысканных горячих блюд, и для любимых салатов и закусок.Деликатесный магазин "Родина" поздравляет всех с наступающим Новым годом, мы позаботились, чтобы вы встретили Новый год за вкусным и обильным новогодним столом.Ришон Ле-Цион, ул. Ха-Макабим 12