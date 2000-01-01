Этот риторический вопрос уже давно волнует жителей бывшего Советского Союза, а вот жители Израиля нашли ответ на этот вопрос. "Родина" начинается с одноименного деликатесного магазина, расположенного в Ришон Ле Ционе. Уже со входа чувствуется заботливая рука всего коллектива магазина, идеальная чистота, прекрасный ассортимент продуктов, которые мы любим и, конечно же цены вне конкуренции.
Владельцы магазина вот уже семь лет являются эксклюзивными поставщиками икры от икорного дома "Lemberg", а также около тридцати лет рыбы и морепродуктов, поэтому и цены самые низкие в стране. Ну а в преддверии Нового года магазин просто ломится от деликатесов способных украсить любой стол и удовлетворить самых привередливых гурманов.
20-го декабря магазин "Родина" вместе с икорным домом "Lemberg" приглашает всех на не бывалую акцию – бесплатную дегустацию черной икры и три дня, с 20–го по 22–е декабря, скидки на следующие продукты: