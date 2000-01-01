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С чего начинается `Родина`? | Фото:18.12 19:34   MIGnews.com

С чего начинается "Родина"?

Этот риторический вопрос уже давно волнует жителей бывшего Советского Союза, а вот жители Израиля нашли ответ на этот вопрос. "Родина" начинается с одноименного деликатесного магазина, расположенного в Ришон Ле Ционе. Уже со входа чувствуется заботливая рука всего коллектива магазина, идеальная чистота, прекрасный ассортимент продуктов, которые мы любим и, конечно же цены вне конкуренции.
С чего начинается `Родина`? | Фото:
Владельцы магазина вот уже семь лет являются эксклюзивными поставщиками икры от икорного дома "Lemberg", а также около тридцати лет рыбы и морепродуктов, поэтому и цены самые низкие в стране. Ну а в преддверии Нового года магазин просто ломится от деликатесов способных украсить любой стол и удовлетворить самых привередливых гурманов.
С чего начинается `Родина`? | Фото:

20-го декабря магазин "Родина" вместе с икорным домом "Lemberg" приглашает всех на не бывалую акцию – бесплатную дегустацию черной икры и три дня, с 20–го по 22–е декабря, скидки на следующие продукты:
С чего начинается `Родина`? | Фото:

- Черная икра Lemberg – скидка 20%
- Филе лосося 1кг - 59.90 шек.
- Лосось тушка (без головы) 1кг - 39.90 шек.
- Нарезка красного лосося 400гр - 39.90 шек.
- Язык говяжий 1кг - 19.90 шек
- Красная икра Lemberg 250гр - 59.90 шек., 400гр - 89.90 шек.
С чего начинается `Родина`? | Фото:

Кроме того, в "Родине" вы найдете всё – продукты и для изысканных горячих блюд, и для любимых салатов и закусок.

Деликатесный магазин "Родина" поздравляет всех с наступающим Новым годом, мы позаботились, чтобы вы встретили Новый год за вкусным и обильным новогодним столом.

Ждем вас по адресу:
Ришон Ле-Цион, ул. Ха-Макабим 12

Для посетителей магазина бесплатная стоянка.

Режим работы:
С воскресенья по четверг: с 09:00 до 21:00.
Пятница с 08:00 до 18:00.
Субота с 09:00 до 20:00

Наш сайт: caviar-house.co.il


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