Сандра Буллок призналась, что для нее является счастьем
Знаменитая голливудская актриса Сандра Буллок рассказала своим поклонникам, что для нее является настоящим счастьем.
Как узнала редакция издания Tyler Morning Telegraph, звезда телеэкрана считает своим главным смыслом жизни - детей. По словам Сандры, она не в силах удержаться от чрезмерной опеки и не всегда способна твердым и уверенным тоном в чем-то отказать малышам. Однако артистка не намерена ничего менять, поскольку очень любит своих чад и считает их главным счастьем своей жизни.
Американская актриса, получившая "Оскар" в номинации "Лучшая актриса" за роль в фильме "Невидимая сторона" рассказала в интервью Daily Telegraph, что она очень переживает по поводу неправильного воспитания своих приемных детей - 8-летнего Луиса и 5-летней Лилы. Она призналась, что она считает себя слишком терпеливой матерью, многое позволяющей своим детям, однако при этом очень сильно их опекает.
К счастью, Сандра воспитывает детей не одна – у 54-летней актрисы есть любимый человек, который поддерживает ее и помогает с воспитанием детей.