19.12 04:24 MIGnews.com
Накануне Рождества в Колумбии появился сказочный поезд
Жители и гости колумбийской столицы могут окунуться в настоящую сказку, прокатившись на новом рождественском поезде La Sabana, который в течение 4 часов курсирует через Боготу.
Об этом во вторник, 18 декабря сообщается в сюжете ТСН.
На украшение 14 вагонов "волшебного транспорта" организаторам идеи понабилось потребовалось 5 тысяч метров гирлянд.
Кроме того, гирляндами украсили станции, на которых останавливается поезд.
"К праздникам подготовился и экипаж поезда, надев красочные костюмы, а по вагонам ходит Санта-Клаус, который раздает подарки детям", - говорится в сообщении.
Также организаторы планируют устроить на маршруте шоу фейерверков для настоящей праздничной атмосферы.
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