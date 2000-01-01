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Накануне Рождества в Колумбии появился сказочный поезд | Фото:19.12 04:24   MIGnews.com

Накануне Рождества в Колумбии появился сказочный поезд

Жители и гости колумбийской столицы могут окунуться в настоящую сказку, прокатившись на новом рождественском поезде La Sabana, который в течение 4 часов курсирует через Боготу.

Об этом во вторник, 18 декабря сообщается в сюжете ТСН.

На украшение 14 вагонов "волшебного транспорта" организаторам идеи понабилось потребовалось 5 тысяч метров гирлянд.

Кроме того, гирляндами украсили станции, на которых останавливается поезд.

"К праздникам подготовился и экипаж поезда, надев красочные костюмы, а по вагонам ходит Санта-Клаус, который раздает подарки детям", - говорится в сообщении.

Также организаторы планируют устроить на маршруте шоу фейерверков для настоящей праздничной атмосферы.


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