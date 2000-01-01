Подготовка к Рождеству идет полным ходом в резиденции Санты

В столице Лапландии, финском городке Рованиеми, в это время года солнце встает аж в 11 утра. Но это абсолютно не помеха для праздничных хлопот. Верные помощники Санты, эльфы разбирают рождественскую почту и упаковывают последние подарки, чтобы успеть к сказочному торжеству.
В это время финский Йоулупукки, согласно рождественской традиции, обращается с речью к детям всего мире.
"Если хотите найти дух Рождества: сделайте для близких то, чего бы сами хотели. Это мой совет всем детям и взрослым", – обратился Санта Клаус.
Стоит отметить, что ежегодно в поселок приезжает триста тысяч людей, чтобы окунуться в атмосферу теплого праздника.