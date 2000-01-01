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Подготовка к Рождеству идет полным ходом в резиденции Санты | Фото:19.12 03:15   MIGnews.com

Подготовка к Рождеству идет полным ходом в резиденции Санты


Накануне Рождества, в деревне Санта-Клауса в финской Лапландии полным ходом идут последние приготовления к празднику.

Об этом во вторник, 18 декабря сообщает www.MICEtimes.asia.

В столице Лапландии, финском городке Рованиеми, в это время года солнце встает аж в 11 утра. Но это абсолютно не помеха для праздничных хлопот. Верные помощники Санты, эльфы разбирают рождественскую почту и упаковывают последние подарки, чтобы успеть к сказочному торжеству.

В это время финский Йоулупукки, согласно рождественской традиции, обращается с речью к детям всего мире.

"Если хотите найти дух Рождества: сделайте для близких то, чего бы сами хотели. Это мой совет всем детям и взрослым", – обратился Санта Клаус.

Стоит отметить, что ежегодно в поселок приезжает триста тысяч людей, чтобы окунуться в атмосферу теплого праздника.


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