Johnnie Walker с портретом и гравировкой - подарок мечты
Роскошная золотая коробка, а в ней – бутылка элитного виски с ярким портретом на месте этикетки и золотой именной гравировкой, а с ней - открытка в золотых тонах в плотном конверте из жемчужной бумаги – с вашим личным поздравлением и пожеланиями. Такой подарок мечты можно получить только на Новый год!
Именную гравировку на бутылке элитного виски Johnnie Walker Gold Label Reserve и поздравительную открытку можно заказать и на русском языке (а также на иврите, английском и арабском).
Бутылку можно приобрести до 31 декабря на специальном новогоднем сайте www.ThePerfectGift.co.il, где покупатели могут оформить бутылку по своему желанию: заказать гравировку выбранного портрета и слова посвящения, а также, выбрать текст прилагаемой поздравительной открытки и доставку на дом.
Ведущий в мире бренд элитного виски от компании IBBLS, официального импортера и дистрибьютора крупнейших алкогольных марок в Израиле, представляет идеальный подарок на Новый год: единственную в своем роде бутылку с персональным посвящением, выгравированным на стекле.
Уникальный подарок включает в себя: бутылку Johnnie Walker Gold Label Reserve 700 мл, где вместо этикетки на бутылке будут красоваться портрет и личная гравировка, а также, личную поздравительную открытку на дорогой бумаге.
Кроме того, в 64 избранных алкогольных магазинах по всей стране бренд установит стенд, на котором с помощью планшета покупатели смогут заказать личную бутылку с изображением, выгравированной надписью и поздравительной открыткой.
Стоимость подарка на сайте - 165 шекелей с учетом доставки.
Стоимость подарка через стенды для планшетов, которые будут размещаться в специализированных магазинах, будет определяться точками продаж и варьироваться от 120 шекелей до 170 шекелей при бесплатной доставке.