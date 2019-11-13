Девочка шокировала отца списком рождественских подарков
10-летняя девочка из Лос-Анджелеса составила список рождественских подарков, чуть не доведя отца до инфаркта.
Об этом мужчина рассказал на своей странице в Twitter, опубликовав фотографию записки с запросами ребенка.
"Моя 10-летняя дочь, кажется, не в своем уме", — подписал он под фотографией.
Тем временем, у ребенка оказалась "губа не дура". В списке было 26 пунктов далеко не дешевых презентов, которые большинство взрослых не могут себе позволить приобрести в течение года, не говоря уже об одном празднике.
В частности, девочка захотела получить на Рождество iPhone 11, наушники AirPods, новый MacBook Air, Go Pro, духи Chanel, шлепки Gucci, сережки с бриллиантами, косметику, одежду и 4 тысячи долларов. И этого ей показалось мало, потому малышка еще потребовала и живого кролика, к которому нужно прикупить одежду. Ну и по мелочи – пару кукол, будильник и прочее.