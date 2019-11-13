19.11 05:17 MIGnews.com

Девочка шокировала отца списком рождественских подарков

My 10 year old daughter must be out of her mind with this Christmas list 😒😒😒 pic.twitter.com/Qqsje79rda — @A_Johnson412 (@a_johnson412) November 13, 2019

Поделиться

Все по теме

Комментарии





10-летняя девочка из Лос-Анджелеса составила список рождественских подарков, чуть не доведя отца до инфаркта.Об этом мужчина рассказал на своей странице в Twitter, опубликовав фотографию записки с запросами ребенка."Моя 10-летняя дочь, кажется, не в своем уме", — подписал он под фотографией.Тем временем, у ребенка оказалась "губа не дура". В списке было 26 пунктов далеко не дешевых презентов, которые большинство взрослых не могут себе позволить приобрести в течение года, не говоря уже об одном празднике.В частности, девочка захотела получить на Рождество iPhone 11, наушники AirPods, новый MacBook Air, Go Pro, духи Chanel, шлепки Gucci, сережки с бриллиантами, косметику, одежду и 4 тысячи долларов. И этого ей показалось мало, потому малышка еще потребовала и живого кролика, к которому нужно прикупить одежду. Ну и по мелочи – пару кукол, будильник и прочее.