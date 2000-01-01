18.11 17:33 MIGnews.com

Собчак настаивала: Виторган отказался покидать Москву

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Российская журналистка Ксения Собчак призывала отца бывшего мужа Эммануила Виторгана переехать за город после рождения ребенка, однако он ответил отказом.Об этом рассказала его супруга Ирина Млодик в эфире программы "Звезды сошлись" на телеканале НТВ, передает издание "Дни.ру"."Ну, она, конечно, была в шоке. Ксюша сказала: "Ну, давайте, за городом поживите. Здоровье и все такое теперь вам надо беречь". Мы были тронуты ее приглашением", – рассказала Ирина, отметив, что несмотря на это, предпочла остаться с мужем в своей уютной квартире.По словам Млодик, их сын Максим Виторган тоже был в шоке, когда узнал о пополнении в семействе 79-летнегол папы."Он вообще-то очень сдержанный, но здесь был очень удивлен", – добавила женщина.Напомним, что снова стал отцом в 79 лет в августе 2019 года. Сейчас у него с супругой – новая радость в жизни: двухлетняя Этель и малышка Клара.