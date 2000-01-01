Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Собчак настаивала: Виторган отказался покидать Москву | Фото:18.11 17:33   MIGnews.com

Собчак настаивала: Виторган отказался покидать Москву

Российская журналистка Ксения Собчак призывала отца бывшего мужа Эммануила Виторгана переехать за город после рождения ребенка, однако он ответил отказом.

Об этом рассказала его супруга Ирина Млодик в эфире программы "Звезды сошлись" на телеканале НТВ, передает издание "Дни.ру".

"Ну, она, конечно, была в шоке. Ксюша сказала: "Ну, давайте, за городом поживите. Здоровье и все такое теперь вам надо беречь". Мы были тронуты ее приглашением", – рассказала Ирина, отметив, что несмотря на это, предпочла остаться с мужем в своей уютной квартире.

По словам Млодик, их сын Максим Виторган тоже был в шоке, когда узнал о пополнении в семействе 79-летнегол папы.

"Он вообще-то очень сдержанный, но здесь был очень удивлен", – добавила женщина.

Напомним, что снова стал отцом в 79 лет в августе 2019 года. Сейчас у него с супругой – новая радость в жизни: двухлетняя Этель и малышка Клара.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
18:43
Нетаниягу: правительство меньшинства порадует ХАМАС и Иран
18:24
Германия: Макрон хочет заменить НАТО, мы - усилить
18:00
Беннетт: правительство меньшинства сорвало бы операцию ЦАХАЛ
17:09
"Ганц хочет быть премьером любой ценой"
16:50
Египет попадет под санкции США из-за покупки Су-35
16:28
В Чили зафиксированы массовые пытки и сексуальное насилие
16:08
Убил из ревности: Максиму Таль предъявлено обвинение
15:40
Либерман: через два дня мы можем быть каждый сам за себя
15:12
Нетаниягу: Израиль ничего не обещал для прекращения огня
15:10
Венеция: вода отступает  
14:40
Что пообещал Кахоль Лаван Либерману
14:25
В Израиле снова вспыхивают пожары: все из-за ветров
14:05
ЦАХАЛ: мы знали об огромной ракете Исламского джихада
13:39
Франция: израильские мошенники в топе преступности
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus