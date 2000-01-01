19.11 00:18 MIGnews.com

Появился способ взломать телефон с помощью WhatsApp

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В приложении WhatsApp была обнаружена уязвимость, которая позволяла злоумышленникам взломать устройства пользователей и похитить их данные. Однако компания Facebook сообщает, что эту брешь уже исправили.У киберпреступников была возможность загружать на устройство жертвы программу-шпиона или, так называемый, бэкдор. Чтобы совершить атаку, им необходимо было отправить пользователю специальный файл в формате MP4, который провоцировал проблемы с переполнением буфера и сбою.Брешь коснулась версий WhatsApp для всех платформ, в том числе, устройств на Android, iOS и Windows. Сотрудники WhatsApp уточнили, что хакеры не использовали эту уязвимость в целевых атаках. В мае 2019 года компания заявила о похожей неполадке, когда неизвестные атаковали пользователей и незаметно устанавливали на их устройства шпионские программы.Тогда WhatsApp подала в суд на израильскую фирму NSO Group, обвинив компанию в шпионаже за пользователями с помощью вредоносных программ.