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Появился способ взломать телефон с помощью WhatsApp | Фото:19.11 00:18   MIGnews.com

Появился способ взломать телефон с помощью WhatsApp

В приложении WhatsApp была обнаружена уязвимость, которая позволяла злоумышленникам взломать устройства пользователей и похитить их данные. Однако компания Facebook сообщает, что эту брешь уже исправили.

У киберпреступников была возможность загружать на устройство жертвы программу-шпиона или, так называемый, бэкдор. Чтобы совершить атаку, им необходимо было отправить пользователю специальный файл в формате MP4, который провоцировал проблемы с переполнением буфера и сбою.

Брешь коснулась версий WhatsApp для всех платформ, в том числе, устройств на Android, iOS и Windows. Сотрудники WhatsApp уточнили, что хакеры не использовали эту уязвимость в целевых атаках. В мае 2019 года компания заявила о похожей неполадке, когда неизвестные атаковали пользователей и незаметно устанавливали на их устройства шпионские программы.

Тогда WhatsApp подала в суд на израильскую фирму NSO Group, обвинив компанию в шпионаже за пользователями с помощью вредоносных программ.


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