Лобода отпраздновала день рождения с вокалистом Rammstein
Известная певица Светлана Лобода отпраздновала свой день рождения в компании фронтмена культовой немецкой группы Rammstein Тилля Линдеманна и со своими друзьями. Соответствующую фотографию исполнительница опубликовала в своем аккаунте в Instagram, подписав публикацию: "Мой день. Моя ночь".
Сообщается, что, помимо Линдеманна, в Санкт-Петербург Лободу приехали поздравить немецкий музыкант, выступающий с Тиллем в группе Lindemann, Петер Тэгтрен, дизайнер Бичола Тетрадзе, а также участники ее музыкального проекта.