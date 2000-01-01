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Лобода отпраздновала день рождения с вокалистом Rammstein 19.10 06:34   MIGnews.com

Лобода отпраздновала день рождения с вокалистом Rammstein

Известная певица Светлана Лобода отпраздновала свой день рождения в компании фронтмена культовой немецкой группы Rammstein Тилля Линдеманна и со своими друзьями. Соответствующую фотографию исполнительница опубликовала в своем аккаунте в Instagram, подписав публикацию: "Мой день. Моя ночь".

Сообщается, что, помимо Линдеманна, в Санкт-Петербург Лободу приехали поздравить немецкий музыкант, выступающий с Тиллем в группе Lindemann, Петер Тэгтрен, дизайнер Бичола Тетрадзе, а также участники ее музыкального проекта.


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